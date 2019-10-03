Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Yayıncı kuruluş haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.