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03.10.2019 - 13:12 |

Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelen yeni habere göre bu akşam oynanacak Wolverhampton maçındaBurak Yılmaz'ın kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İngiliz ekibi Wolverhampton'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Yayıncı kuruluş haberine göre; siyah beyazlıların tecrübeli golcüsü Beşiktaş'ın bu akşam Vodafone Park Stadı'nda oynayacağ Wolverhampton maçının kadrosunda yer almayacak.

 

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