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23.12.2019 - 10:12 |

Beşiktaş'ta Dusko Ivanovic sözleşmesini feshediyor!

Beşiktaş Sompo Sigorta'da ayrılık kararı alındı. Başantrenör Dusko Ivanovic, sözleşmesini feshetmek için yönetimle anlaştı.

Beşiktaş'ta Dusko Ivanovic sözleşmesini feshediyor!

Celal Umut Eren / Skorer 

Beşiktaş Sompo Sigorta'da flaş bir ayrılık kararı geldi. Siyah-beyazlı kulübün erkek basketbol takımı Beşiktaş Sompo Sigorta'da Karadağlı coach Dusko Ivanovic ile yollar ayrılıyor.

Sportando’nun özel haberinde Ivanovic’in sözleşmesini feshetme kararı aldığı belirtildi. Bu sezon basketbol Süper Lig’de 13 hafta sonunda 11. sırada kalan siyah-beyazlılar hayal kırıklığı yaratmıştı.

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Beşiktaşta Dusko Ivanovic sözleşmesini feshediyor

 

 

 

 

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