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10.08.2019 - 23:57| İHA

Beşiktaş’ta gençler göz doldurdu

Beşiktaş hazırlık maçında Panathinaikos’la 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlılar Lens ve Mirin dışında genç ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldı. Genç isimler etkili futbollarıyla alkış aldı.

Beşiktaş’ta gençler göz doldurdu

Beşiktaş hazırlık döneminin son hazırlık karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelirken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hazırlık maçı kadrosuna Lens ve Mirin dışında genç oyuncuları dahil etti. Beşiktaş’ta özellikle Muhayer Oktay, Orkan Çınar, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz gibi isimler, oynadığı futbolla dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Beşiktaş’ta genç isimler birçok pozisyondan da yararlanamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, genç isimlerin performansından oldukça memnun kaldı.

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