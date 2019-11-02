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02.11.2019 - 11:22 |

Beşiktaş'ta Gökhan Akkan sesleri

Sezon sonunda Loris Karius ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş, Rizespor'un 24 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan'ı transfer listesine aldı.

Beşiktaş'ta Gökhan Akkan sesleri

Beşiktaş yönetimi 'Dere geçerken at değiştirmek istemediği' için devre arasında Karius'u göndermekten vazgeçti. Bunun bir başka nedeni ise gönderilmesi durumunda yerini kimin alacağı.

Ancak sezon sonunda Karius'un bonservisinin alınmayacağı neredeyse kesinleşti. Bir süredir kaleci konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Akkan'a kancayı attı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni dönemde yönetim kademesinde görev vermeyi düşündüğü Tolga Zengin'in de 24 yaşındaki Rizespor'un kalecisi için oldukça iyi referanslar verdiği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaşta Gökhan Akkan sesleri

    Rizespor'un yengesi yeni bir akım başlattı!
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