Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Wolverhampton ile oynanan müsabakada sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.