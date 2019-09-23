Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi

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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi stoper bölgesinde ciddi sorun yaşanıyor. Cezalı Vida ve Elneny'nin yanı sıra sakat olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu bölge için Gökhan'ı idmanlarda denediği ve son kararını da maç saatinde vereceği öğrenildi.

Gökhan'ın stoper oynaması halinde ise sağ bekte yeni transfer Douglas görev alacak. Orta sahanın da Atiba-Dorukhan,Ljajic üçlüsünde oluşması bekleniyor.,

Ayrıca sakatlığı geçen ve maç kadrosunda yer alan Burak Yılmaz ise görev verilmesi halinde bu sezonki ilk resmi maçına 5. haftada çıkacak.

Beşiktaş'ın muhtemel Medipol Başakşehir 11'i şöyle:

Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, Nkodou, Güven