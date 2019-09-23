Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi
23.09.2019 - 13:31 |

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta stoper sorunu yaşanıyor. Cezalı Vida ve Elneny'nin yanı sıra sakat olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sürprizi

Skorer

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı öncesi stoper bölgesinde ciddi sorun yaşanıyor. Cezalı Vida ve Elneny'nin yanı sıra sakat olan Ruiz ve Roco'nun yokluğunda stoperde Gökhan Gönül ve Necip Uysal'ın oynaması bekleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu bölge için Gökhan'ı idmanlarda denediği ve son kararını da maç saatinde vereceği öğrenildi.

Gökhan'ın stoper oynaması halinde ise sağ bekte yeni transfer Douglas görev alacak. Orta sahanın da Atiba-Dorukhan,Ljajic üçlüsünde oluşması bekleniyor.,

Ayrıca sakatlığı geçen ve maç kadrosunda yer alan Burak Yılmaz ise görev verilmesi halinde bu sezonki ilk resmi maçına 5. haftada çıkacak.

Beşiktaş'ın muhtemel Medipol Başakşehir 11'i şöyle:

Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Diaby, Nkodou, Güven

    Falcao'nun eşinden İstanbul paylaşımı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hikmet Karaman: 3 puana açız

    Hikmet Karaman: 3 puana açız

    Hırvatistan'dan Vida ile Melnjak'a milli davet

    Hırvatistan'dan Vida ile Melnjak'a milli davet

    Galibiyetin şifresi Alpaslan'ın golü

    Galibiyetin şifresi Alpaslan'ın golü

    Medel çıldırdı! İtalya’da şok...

    Medel çıldırdı! İtalya’da şok...

    Sıradaki Haber