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08.08.2019 - 13:11| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta günün ilk idmanı gerçekleştirildi

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanda, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonunun ardından taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdiği ifade edildi.

Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco'nun takımla çalışmalarının yanı sıra bireysel programlarına devam ettiği bildirildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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