Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ta Karius sevinci
19.08.2019 - 13:28| İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta Karius sevinci

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Karius sevinci

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas ve kontrol çalışması yaptığı bildirildi.

Taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenmanın kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.

Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'un salonda çalıştığı, Enzo Roco'nun koşu yaptığı, Loris Karius'un da saha çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Skorer Tv Özel - Aksal Yavuz
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den 5 futbolcu Bosna Hersek'e gidiyor

Türkiye'den 5 futbolcu Bosna Hersek'e gidiyor

Altay'ı bireysel hatalar yaktı

Altay'ı bireysel hatalar yaktı

Akhisarspor transfer düşünmüyor

Akhisarspor transfer düşünmüyor

Beşiktaş'ta Karius sevinci

Beşiktaş'ta Karius sevinci

Sıradaki Haber