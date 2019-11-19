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19.11.2019 - 14:26 | | İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! Ljajic'e rejenerasyon...

Süper Lig'in 12nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları! Ljajic'e rejenerasyon...

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başlayan antrenman; pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman; çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

İdmanda tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Atiba Hutchinson yer almadı. Milli takımdan dönen Adem Ljajic'e ise rejenerasyon programı uygulandı.

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Skorer Tv Özel Ropörtaj - Ceyhun Kazancı
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