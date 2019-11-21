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21.11.2019 - 13:56 | | İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi

Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve üç grup halinde ayak tenisi oyunları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

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