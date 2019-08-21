Beşiktaş'ta Mounie'ye resmi teklif!

Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle golcü transferini en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield’de forma giyen Steve Mounie’yi renklerine bağlamaya yaklaştığı belirlendi.

24 yaşındaki Beninli oyuncuyu listesinde tutmasına rağmen daha kaliteli golcülerle görüşen fakat anlaşma zemini bulamayan siyah-beyazlılar forvet takviyesi konusunda daha fazla beklememe kararı aldı.

Steve Mounie’ye bitirmek için İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman, İngiliz kulübüyle kiralama konusunda pazarlıklar yapıyor. Montpellier’den iki sezon önce 13 milyon euroya gelen golcüyü satmak isteyen Huddersfield Kulübü ise nakit para ihtiyacı nedeniyle genç forveti bonservisiyle göndermeye çalışıyor.

Mounie’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya sıcak bakan siyah-beyazlılar, İngiliz kulübünün ikna edilmesi halinde genç oyuncuyu önümüzdeki hafta İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek. Golcü arayışında Mounie dışında Borja, Babacar ve Aboubakar gibi isimlerle de temas halinde olan siyah-beyazlı yönetim, bu oyuncular konusunda Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan onay da aldı. Avcı’nın bu forvetlerin tümüne sıcak baktığı aktarıldı.

Öte yandan bir süredir siyah-beyazlıların kadrosunda bulunan Aras Özbiliz’in sözleşmesi dün itibariyle feshedildi.