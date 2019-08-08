08.08.2019 - 15:52| Ä°STANBUL (AA) Â
BeÅŸiktaÅŸ'ta Nazmi Bilge anÄ±ldÄ±
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n unutulmaz futbolcularÄ±ndan Nazmi Bilge, vefatÄ±nÄ±n altÄ±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen anma tÃ¶renine baÅŸkan Fikret Orman'Ä±n Ã§elenk gÃ¶nderdiÄŸi, divan kurulu Ã¼yeleri, Bilge'nin ailesi ve sevenlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Anma tÃ¶reninin, okunan dualarÄ±n ardÄ±ndan sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
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