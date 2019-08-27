Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşBeşiktaş'ta Nkoudou sakatlandı
27.08.2019 - 12:25| Fanatik

Beşiktaş'ta Nkoudou sakatlandı

Siyah beyazlıların yeni transferi Nkoudou sabah yapılan idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Fransız yıldızın tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Nkoudou, siyah beyazlıların sabah yapılan antrenmanında sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Fransız yıldızın tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.

Ayrıca sabah yapılan idmanda takımdan ayrılması kesinleşen Gary Medel de arkadaşlarına ve teknik ekibe veda etmişti.

Beşiktaşta Nkoudou sakatlandı

Mert Çetin: "Roma'da herkes bana çok güveniyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bedir: Galatasaray maçını kazanacağız

Erol Bedir: Galatasaray maçını kazanacağız

Keçiörengücü, Madinda'yı kadrosuna kattı

Keçiörengücü, Madinda'yı kadrosuna kattı

Trabzonspor-AEK maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor-AEK maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş'ta rota Gökhan İnler

Beşiktaş'ta rota Gökhan İnler

Sıradaki Haber