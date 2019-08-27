Beşiktaş'ta Nkoudou sakatlandı

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Nkoudou, siyah beyazlıların sabah yapılan antrenmanında sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Fransız yıldızın tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.

Ayrıca sabah yapılan idmanda takımdan ayrılması kesinleşen Gary Medel de arkadaşlarına ve teknik ekibe veda etmişti.