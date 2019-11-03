Beşiktaş'ta rota Braga

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, Süper Lig'in 10. haftasında dün Antalyaspor karşısında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı, Georges-Kevin N'Koudou'nun ise takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Siyah-beyazlılar, Braga maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.