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26.07.2019 - 23:39| DHA

Beşiktaş'ta yöneticilerden yakın takip

Beşiktaş'ın yaptığı akşam çalışmasını yönetim kurulu üyeleri Umut Güner ile Ahmet Kavalcı da izledi.

Beşiktaş'ta yöneticilerden yakın takip

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah beyazlı yönetim kurulu üyeleri Umut Güner ile Ahmet Kavalcı'nın da izlediği basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Avusturya kampında ilk hazırlık maçını yarın TSİ 18.00de İspanyol ekibi Eibar ile oynayacak.

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