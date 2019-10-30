Serdar Sarıdağ: 'Cenk ve ailesi Türkiye'ye dönmek istemiyor'

Nefes kesen derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'taki son gelişmeleri Milliyet Gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ değerlendirdi.

Sarıdağ'ın açıklamaları şu şekilde;

'Beşiktaş derbideki galibiyetiyle ayağa kalktı artık. Hoca sistemini takımdaki malzemeye göre değiştirmeliydi. Öyle de yaptı. Elindeki malzeme bu. Başakşehir'deki sisteminin buraya uymayacağını anladı. Bundan sonraki süreçte artık futbolcularla birlikte bir sistem belirleniyor. Avcı'yı sistemi üzerinden çok yıprattılar. Hocanın mutlaka planları vardır. Abdullah hocayla Fatih hocanın kadro farklarını görüyorsunuz ama aralarında 1 puan fark var. Golcün yok, maaş sıkıntın var ve yönetim seni bırakıp gidiyor. Maaşı ödenmeyen takımı oynatamazsın. Yine elinden geldiğince oynattı. Büyük başarı...

Eldeki altını bozdurmayan teyzeler vardır ya. İşte onun gibi geri dörtlünü bozmayacaksın. İleriden gönder, forvet gönder. Yerine yenilerini bulursun. Ama 4'lü savunmadaki uyum zaman alıyor. Büyük takımlar nasıl savunmalarını bozmuyorsa siz de bozmayacaksınız.

'Ocak ayında Hasic gelecek'

Lens hala eleştiriliyor. Bence bazı maçlarda gayet iyi oynuyor. Geçen sene önünde taraftarların çok sevdiği Quaresma vardı. Lens her türlü kalır. Bu parayı kimse vermez ona. Giderse bedavaya gider, yıllık ücretini de Beşiktaş öder. Ocak ayında Hasic gelecek. O da kanat oyuncusu.

'Cenk ve ailesi Türkiye'ye dönmek istemiyor'

Devre arası forvet, kaleci olabilir. Beşiktaş'ın mali durumu ortada. Ya kiralık alabilir ya da bonservisi elinde alabilir. Devre arasında böyle oyuncular da çok üst düzey olmuyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u maddi olarak kiralama imkanı olsa kiralar ama benim bildiğim Cenk ve Cenk'in ailesi değil Beşiktaş, genel olarak Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Kiralık forvetle ilgili çalışmalar var. Yeni yöneticilerden Erdal Torunoğulları zaten listesini çok önceden hazırlamış. Belki orta saha- forvet tarzı Kagawa gibi bir oyuncu olabilir.

'Karius'la görüşme yapılacak'

Kaleci için ise Karius gitmeye sıcak bakıyor. Klopp belki kadroya alabilir. Liverpool'da kalsa Beşiktaş'ta kaldığı kadar pozisyonla karşı karşıya kalmazdı. Savunma farkları var. Sezon sonu ayrılmayı istediğini dış basında gördük. Devre arasında da olabilir. Giderse Fabri yine gündeme gelebilir. Net bir şekilde bir daha sezon için kaleci planlaması yapılması lazım. Yakında Karuis görüşme odasına çağrılacak. Karius'la bir toplantı yapılacak ve son kararı sorulacak. Kalmak istiyorum derse kalır. Fakat Beşiktaş 8 milyon euroluk opsiyonunu sezon sonunda ödemez. Giderse de Fabri yine gündeme gelebilir.

'Burak, Antalya'da da olmayabilir'

Burak Yılmaz daha takımla çalışmadı ama iyileşme süreci iyi gidiyor. Belki riske etmemek adına Antalyaspor maçında da oynamayabilir.