Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması
25.12.2019 - 12:22 |

Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Emir Umit’in transfer için İstanbul'a getirildiği iddialarını yalanladı.

Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Beşiktaş'ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

'Kulübümüzden Açıklama

Kosovalı futbolcu Emir Umit’in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul’a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır.

Beşiktaş JK'

4 futbolcu için açıklama

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş’ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.

Beşiktaştan Emir Umit yalanlaması

Zlatan İbrahimovic'ten şaşırtan paylaşım!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, EURO 2020'den umutlu

Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, EURO 2020'den umutlu

Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay: 2020'de hedefim tekrar ilk 100'e girmek

Voleybolcular 2019'da "göğüsleri kabarttı"

Voleybolcular 2019'da "göğüsleri kabarttı"

Sıradaki Haber