Beşiktaş'tan Emir Umit yalanlaması

Beşiktaş'ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

'Kulübümüzden Açıklama

Kosovalı futbolcu Emir Umit’in Futbol Takımımıza transferi için İstanbul’a geldiği şeklinde bazı medya organlarında yer alan haberler, tamamen gerçek dışıdır.

Beşiktaş JK'

4 futbolcu için açıklama

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş’ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.