Beşiktaş’tan Mounie atağı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, İngiltere’de Championship’e düşen Huddersfield’in Beninli forveti Steve Mounie’ye kanca attığı ileri sürüldü.

Siyah-beyazlıların, Huddersfield tarafından iki sezon önce 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Montpellier’den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için resmi girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Huddersfield forması giydiği 65 resmi maçta 11 gole imza atan Steve Mounie 2017-18 sezonunda 9 gol kaydederken, geçen sezon ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.