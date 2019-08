Beykent, Avrupa’da Üst Üste 2. Kez Şampiyon

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.

Gruplarda üçte üçe yaptı

İki yıldır, Avrupa’da ülkemizi gururla temsil eden Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında Hırvat temsilcisi University of Josip Juraj ile karşılaştı. Filenin Beyleri, rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederken. gruptaki diğer iki karşılaşmada da Portekizli University of Minho ve İsrailli Ruppin A. Center’ı da 3-0’lık skora mağlup ederek, C Grubunda üçte üç yaptı.

Çeyrek final ve yarı finalde zorlanmadı

Lider olarak gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Beyleri, çeyrek finalde ise, turnuvanın ev sahibi Polonya temsilcisi Lodz University of Technology ile karşılaştı. Rakibini 3-0’lık net skorla mağlup eden Beykentliler, yarı finalde ise Moldova ekibi Moldova State University’i 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Finalde yine mağlup etti

Finalde ise, gruplarda 3-1’lik skorla mağlup ettiği Hırvat ekibi University of Josip Juraj ile karşılaşan Filenin Beyleri, rakibini bu defa da 3-0’lık skorla mağlup ederek, şampiyon olma başarısını gösterdi.

2 yıldır namağlup şampiyon

Filenin Beyleri, Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen şampiyonada geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoluna namağlup devam ederek kupaya uzandı.