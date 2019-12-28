Ya olacak iş değil! Nedir bu hakemlerimizin hali, sanırsınız ki, kasıtlı hareket ediyorlar! Daha derbinin tartışmaları bitmedi, Cüneyt Çakır zincirine bu kez de Fırat Aydınus eklendi! 11. dakikada Nadir sarının ardından direkt kızardı! Vida’nın Nadir’e yaptığı hareket buz gibi değil, yüzde yüz faul, faul... Vida’nın ayağı çok yukarıda, yüzüne gelse, adam tren çarpmış gibi olacak. Yani, hem faul, hem de Vida’ya sarı kart...Üstelik gözünün önünde, Nadir’in isyanına katılmamak mümkün değil. Ancak kardeşim hakem oyunu devam ettirmiş, itirazlarını niye sürdürüyorsun, kızarıyorsun? Aydınus, 36’da bu kez Ljajic’e sert giren Yasin’e önce sarı gösterdi, VAR uyardı, kartın rengi kırmızıya dönüştü. Kırmızı doğru, Ljajic’in ayağı da kırılabilirdi. Peki, Aydınus gibi tecrübeli hakem, o pozisyonda nasıl VAR’a sığınır arkadaş? Gördük ki, Fırat Aydınus da son haftalardaki hakem eleştirelerinden oldukça etkinlenmiş belli!

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Bu oyunda bazen eksik kalmak bazen o takımın direncini üst seviyeye çıkarır, sizin de balansınızı bozar! İşte, Gençlerbirliği, 11’de on, 36’da dokuz kişi kaldı. Ne oldu? İlk yarıda müthiş bir takım savunması yaptılar, eksik olmalarına karşın bu süreye Ayite ile bir de gol sıkıştırdılar. Beşiktaş, oyunu tek kaleye çevirirken, iki golde VAR’ı geçemediler ki doğru, diğerlerinde ise önce savunma sonra kaleci Sertaç’a takıldılar! Kaldı ki, topla oynama yüzdesi rakibe oranla fersah, fersah! Eee, ‘nasıl olsa yeneriz’ mantığından yola çıkar, buna bir de ‘telaşı’ eklerseniz, ilk yarıda böyle etkisiz bir Beşiktaş ortaya çıkar! Artı, rakip ne kadar eksik olursa olsun, savunmanızı sağlam tutacaksınız, aksi taktirde rakip gelir, sana faturayı keser!

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Eksik Gençlerbirliği’nin savunma kilidini ikinci yarıda Vida açtı. Diaby’nin yerine oyuna giren Oğuzhan, mücadeleye hareketlilik getirdi, Kartal vites yükseltti, Atiba’nın asistinde bu yarıda ileriye çıkan Vida, kafayla sert vurdu, skoru eşitledi. Aynı Atiba bu kez N’Koudou’yu kaçırdı, tecrübeli futbolcu kalesini terk eden Sertaç’ın üzerinden harika bir vuruşla Kartal’ı öne geçirirken konuk takımın direnci tamamen düştü. Günün asist kralı Atiba, bu kez Oğuzhan’ı gördü, tecrübeli futbolcu farkı ikiye çıkarırken, olası bir iş kazasına da set çekti. Ve son sözü maçın kahramanı Atiba söyledi, korner atışında ön direkte kafayla aşırtma bir vuruşla topu fileleri gönderirken, tecrübesini konuşturdu, gençlere de örnek oldu.