Size bir şey söyleyeyim mi, valla hakemlerimizin en rahat yönetim gösterdikleri maçlar her nedense abartmıyorum, hep Beşiktaş’a denk geliyor! Niye mi? Adamların ağzı var dili yok misali! Örnek mi Caner Erkin, Bergdich’in girişi faul, üstelik yan hakemin burnunun dibinde! Canı yanıyor, yerde kıvranıyor, hakem Özgür Yankaya da ıskalıyor! Caner itiraz etti, pat sarı kart! Etme kardeşim etme, belli ki sana kafayı takmışlar!

Valla, Avcı’nın Caner’i oyundan alması yerindeydi, çünkü kızarabilirdi! Peki, 30’da Mustafa Yumlu’nun ceza alanı içinde Diaby’yi sol eliyle hızını kesmesine, düşürmesine ne demeli? Bence buz gibi penaltı, Yankaya’yı bırakın, VAR bile devreye girmedi! Bitmedi 66’da Sackey’in Diaby’ye tehlikeli girişine kartın rengi kırmızı olmalıydı! Artı Diaby’e ikinci yarının sonlarına doğru ceza alanı için de yapılanda bana göre tartışılır. Birilerine var, ama Beşiktaş’a gelince yok! Evet bu fanatizm ise fanatiğim arkadaş!

***

Sezona sıkıntılı giren, ancak Alanya, Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş son 5 maçta 13 puan topladı. Kartal maça baskılı başladı, tempoyu yüksek tuttu. Gelin görün ki, Kartal’ın bu baskısı ilk yarıda pozisyon üretimine yansıdı, yansıma da gole dönüşmedi! Kartal, ilk şutunu Ljajiç ile attı, yandan az farkla auta gitti. 30’da Diaby, altıpas içinde müsait pozisyonda topu kaleciye teslim etti! 44’de Bu kez Burak Yılmaz boş pozisyonda kaleciyi geçemedi! Konuk takımın en etkili pozisyonu 35’de Rodallega’nın harika frikik atışıydı. Ancak Karius, müthiş bir refleksle gole dönüşmesini engelledi.

***

Hem iyi futbol, hem de galibiyet her takımın arzusudur...Ne var ki, her zaman ikisi bir arada olmuyor!Tıpkı Beşiktaş gibi! Hedef üç puansa, kötü oyna, yeter ki kazan kardeşim! Senin presine, çok pasa dayalı futboluna, ürettiklerine, kaçırdıklarına bakmıyor, tabelaya bakıyor, tabelaya!Kartal, ikinci yarıda da tek kale oynadı, üretti, kaçırdıkça kaçırdı, tribünlere çile çektirdi çile! Maalesef pozisyonlara giren arkadaşlar her nedense son dokunuşlarda aynı beceriyi gösteremiyorlar! Önce Ljajiç, ardından Burak, yüzde yüzlük fırsatları golle taçlandıramadılar. Neyse ki, yedekten oyuna giren N’Koudou, diğer kaçıranlara uymadı (!)zor pozisyonda üstelik kalabalık savunmaya rağmen, çaprazdan harika bir vuruşla gole çevirirken, Kartal’i adeta ipten çekip aldı. Görüyoruz ki, Anadolu takımları öyle sanıldığı gibi çantada keklik değiller. Evet, Denizli puan hesabıyla geldi, eli boş döndü! Yalnız, bir takım bu kadar rakibine pozisyon veriyorsa ki öyle, önlem alman şart sevgili Mehmet hocam!Koca doksan dakikada Denizli’nin akıllarda kalan tek pozisyonu Rodallega’nın frikiği, hepsi o kadar!