Beşiktaş’ta başkanlık koltuğu için dört aday yarışacak. Tabii geri adım atan olmazsa... Olabilir mi?.. Olasılığı yüksek... En azından kuşlarım öyle söylüyor!

Kongrelerin eskiden beri değişmez bir kuralı vardı; “İktidar adayı şartlar ne olursa olsun, bir adım öndedir...”

Ancak böylesi ekonomik krizin tırmandığı bir ortamda bu yerleşmiş cümlenin artık pek geçerliliği kalmadı! Kulislerde Serdal Adalı’nın çok az farkla önde olduğu konuşuluyor. Bunu şimdilik yüzdeye vurmak imkansız. Yüksek bir katılım beklendiğinden oy dengeleri her an değişebilir.

Ama görünen bir gerçek var o da kim parasal açıdan güçlü bir yönetim oluşturursa, ipi göğüsleyecektir... Çünkü, ekonomik tablo ortada. Güçlü liste kongrede başkan adayını belirleyecek en büyük faktör olarak önümüze çıkacak.

Adalı’nın işbaşındaki yönetimden isimlere yer vermesi şansını riske atar! Adalı’nın eski yönetimden sadece Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil’e teklif götürdüğü, ancak tecrübeli yöneticinin buna olumsuz yanıt verdiği de kulislerde dolaşıyor.

Ahmet Nur Çebi ise 6.5 yıl yönetimde yer aldı. 5-6 aydır kongre çalışmalarını sürdürüyor, derneklerle biraraya geliyor, nabız yokluyor. Haa dernek oylarının kazanma adına bu çalışmalar yeterli olur mu, göreceğiz...

Gelelim, İsmail Ünal’a... Camianın içini-dışını iyi bilen, kongreci ve de oy potansiyeli olan bir fotoğraftır benim penceremden. Ünal’ın seçimlere girmesinin dengeleri alt-üst edeceği de kesindir. Kazanma şansına gelince; en az diğerleri kadar şanslıdır İsmail Ünal.

Hürser Tekinoktay cephesine gelince, ilk seçimlerde 1617 tepki oyu aldı, biliyoruz. Bu seçimde oyu yükselir mi, düşer mi, işte burası soru işareti.

Yıllardır Beşiktaş’ın içindeyim, çok kongrelere tanıklık ettim... Hani bir söz var, ‘kemik oy’ meselesi! Biraz açacak olursak, o koltuğa oturan, yöneticilik yapan birçok isim, yeniden seçimleri kazanma adına üyeler yaparlar. Buna da ‘kemik’, ya da ‘banko’ oy gözüyle bakarlar, doğrudur. Şu an ki adayların da ‘bankoları’ var ama bakalım kim ne kadar fire verecek!

Beşiktaş’ın içinde olan, kongre uzmanı diye tabir edeceğim bir dostumla dün biraz sohbet ettim... Bana, “Dört adayın olması katılımı bir hayli yukarı çıkarır. Kemik, yani banko oylar sonucu belirler ve Adalı ipi göğüsler” dedi. Bugüne kadar hiç yanılmadı.

Kongreleri iyi bilen Metin Keçeli ağabeyimizin görüşleri de benim için önemlidir... O da “Bu kongre kolay tahmin edilemeyen bir oy çekişmesine sahne olacak. Katılımın yüksek olacağı kesin. Ama bu ekonomik tabloda şu aday kazanır demek yanlış olur. Hangi aday bu ekonomik yükü kaldıracak listeyi yaparsa, ipi göğüsler” düşüncesinde...

Kesinlikle doğru bir tespit... İşbaşına gelecek yönetimi müthiş bir ekonomik kriz bekliyor. Bırakın, futbolcu ve personel maaşlarını bir kenara, ocak ayında ara transfer var... Kulislerde 500 milyon TL sıcak paradan söz ediliyor. Adayların yapacağı yönetim listesi hem parasal yükü kaldıracak, hem de iş yapacak isimlerden oluşmalı. Seçimi kazanmanın da tek reçetesi bu...