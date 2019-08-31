Bir ters iki düz!

CELAL UMUT EREN

Siyah-beyazlı temsilcimiz, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ve Portekiz’in köklü kulüplerinden Braga ile birlikte zirve mücadelesi verecek. Slovan Bratislava grubun zayıf halkası gibi görünüyor. Ancak Slovakya futbolunun son yıllarda yükselişe geçen ekibi de çantada keklik değil.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri dün Monaco’da çekilen kurayla belli oldu. Birinci torbadan kuraya katılan Beşiktaş; K Grubu’nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile eşleşti.

Kartal ilginç bir grupta yer aldı. Siyah-beyazlılar aslında iki ‘Portekiz’ takımıyla eşleşti. Braga’nın yanında İngiltere Premier Lig temsilcisi Wolverhampton, Portekiz asıllı Sao Tome Adaları’ndan teknik direktör Nuno Espirito Santo ile adeta bir Portekiz takımı gibi.



Sa Pinto etkisi

Braga, Portekiz’de son yıllarda moda haline gelen genç teknik adamların son öncülerinden 46 yaşındaki Ricardo Sa Pinto ile özel bir takım görünümünde. 4-1-4-1 gibi hücumcu bir kimlikte olan Braga, savunmada da 24 yaşındaki Viana ve 23 yaşındaki Vitor Tormena ile oynuyor. Hücum aksiyonları bol takımın, defansif zaafları da gözden kaçmıyor. Kanatlarda Eduardo ve Hora’nın hücum aksiyonları takımın kaderini belirliyor. Braga’yı durdurduktan sonra hem içeride hem de dışarıda devirmek uzak bir ihtimal olmaz.

Bir diğer rakip Wolverhampton’un kalitesi dikkat çekiyor. Nuno Espirito Santo idaresinde iyi bir planlama ile hareket eden Wolves, orta sahanın beyni olan Moutinho (Portekiz), hücumda yer alan Raul Jimenez (Portekiz) ve Jota (Portekiz) ile aslında her şeyi gösteriyor.

4-2-4 ile 4-3-1-2 ana planları ancak Espirito Santo; sık sık 3’lü savunmaya da başvuran bir teknik adam. Tıpkı Braga gibi kolay gol yemeye müsaitler. Kısacası Beşiktaş; Braga ve Wolverhampton maçlarını gol pozisyonlarıyla geçip, avantaj yaratabilir.



Slovaklar formda

Slovan Bratislava ise çantada keklik değil. Slovak futbolunun önemli isimlerinden 39 yaşındaki Jan Kozak, ülke futbolunda gelecek vaat eden bir teknik direktör.

Klasik 4-2-3-1 dizilimini tercih etseler de 31 yaşındaki Bulgar stoper Bozhikov ve sağ bekte yıldızı parlaması beklenen 23 yaşındaki Medvedev önemli isimler. Slovakya Ligi’nde de 6 maçta 5 kez kazanıp, 1 beraberlik aldılar. Kozak’ın Slovan Bratislava’yı kısa sürede Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkarması bekleniyor.

Cengiz Ünder bu kez rakip

Üste üste 4 senedir Avrupa vizesi alarak iyi bir gelişim gösteren Medipol Başakşehir, 3. torbadan kuraya girse de Şampiyonlar Ligi’ni andıran bir gruba düştü. Roma ve Monchengladbach şimdiden ilk 2 sıranın en ciddi adayları.

İtalyan devi Roma ile başlarsak Shakhtar Donetsk’teki saygın dönemiyle tanınan Paulo Fonseca, Serie A’da önemli bir mücadeleye çıktı. Serie A’nın prestijli kulübü, milli yıldızımız Cengiz Ünder, Zaniolo ve Justin Kluivert gibi heyecan verici genç yıldızlarıyla hücumda alkış alıyor.

Ayrıca Dzeko, Kolarov ve Pastore gibi tecrübeli oyuncular bu takımı tamamlıyor. Sadece grubun değil genel anlamda turnuvanın şampiyonluk favorisi olan Roma, Şampiyonlar Ligi ayarında bir takım.

Almanya’dan Monchengladbach, RB Salzburg’da saygı duyulan bir isim olan teknik direktör Marco Rose ile bu sezon yola çıktı.



Zakaria izlenmeli

Bundesliga’da 2. haftada Mainz deplasmanında alınan 3-1’lik galibiyetle güçlerini kanıtladılar. Zaten hücumda Plea, Embolo ve Marcus Thuram tarzında izlemesi keyif veren adamlar var. Kaleci Sommer, sol kanat Fabian Johnson, sol bek Wendt gibi tecrübeli yıldızlar da öne çıkıyor. 22 yaşındaki Denis Zakaria da mutlaka izlenmeli.

C Grubu’nun zayıf halkası hiç kuşkusuz Avusturya ekibi Wolfsberger olacak. Kadro değeri sadece 10.2 milyon euro olan Avusturya temsilcisi önünde 2 maçta alınacak 6 puan aslında gruptaki dengeleri bile etkiler. Kendi liglerinde bile 5 maçta 9 puanla istikrarı yakalayamadılar.

Liderlik zamanı!

Trabzonspor, 4 yıl sonra geri döndüğü Avrupa Ligi gruplarında Basel, Krasnodar ve Getafe önüne çıkacak. Ünal Karaman ile geçen yıldan bu yana sürekli üzerine koyan Karadeniz temsilcisi, C Grubu’nda liderliği alırsa kimse şaşırmamalı.

Krasnodar’ın özellikle Porto’yu elemesi biraz göz korkutsa da bordo-mavililerin haftalar ilerledikçe daha iyi bir takım havasına gireceği kuvvetle muhtemel. Ancak Rusya Premier Lig temsilcisi hafife alınmamalı ve gruptaki en ciddi rakip.

Krasnodar’ın 35 yaşındaki genç teknik adamı Murad Musaev nevi şahsına münasır bir isim. Hücumcu 4-3-3 sistemi dikkat çekiyor. Eski Feyenoord’lu Tony Vilhena orta sahayı iyi toparlıyor. Ayrıca hücumda Marcus Berg, Wanderson, 19 yaşındaki Shapi Suleymanov ve Viktor Claesson saygı duyulması gereken oyuncular.

İsviçre’den Basel 6 yıl Avusturya Milli Takımı’nı çalıştıran Marcel Koller eşliğinde ilerliyor. Dengeli bir 4-2-3-1 takımı olan Basel’in kadrosunda tecrübeli oyuncular bulunuyor. 23 yaşındaki forvet Kemal Ademi’yi izlemekte fayda var. 21 yaşındaki Türk asıllı Eray Cömert, 22 yaşındaki Omar Alderete ve 21 yaşındaki Yves Kaiser’li stoper rotasyonu aslında geleceğe de mesaj veriyor. Bu genç stoperlerin ileride Avrupa liglerine transfer olmaları bekleniyor. T. Xhaka, Fabian Frei ve Stocker gibi takımın ağabeyleri de önemli.

Cucurella’ya dikkat

Pepe Bordalas’lı Getafe ise güzel bir proje tutturup, Avrupa Ligi biletiyle bir nebze başarı sağladı. Bu sezon Getafe adına gruplarda olmak bile tatmin edici. 4-4-2’yi tercih eden İspanyol ekibinde 24 yaşındaki orta saha Maksimovic’e dikkat edilmeli. 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fayçal Fajr, gençlik dönemlerinde herkesin merakla izlediği bir isimdi ama gelişimi çok ağır oldu.

Barcelona altyapılı 21 yaşındaki Marc Cucurella da izlenmesi gereken isimlerden.