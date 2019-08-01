Birsel Vardar'dan 'Ã§ubuklu'ya veda...

Aktif basketbol yaÅŸantÄ±sÄ±na nokta koyan kadÄ±n basketbolunun 7 numarasÄ± Birsel VardarlÄ± Demirmen, kariyerinin dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±, FenerbahÃ§e'de kaptanlÄ±ÄŸa kadar uzanan baÅŸlangÄ±cÄ± ve gelecek planlarÄ±nÄ± anlattÄ±. FenerbahÃ§e'yle 13 sezonda kazandÄ±ÄŸÄ± 10 lig, 6 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 6 TÃ¼rkiye KupasÄ± bulunan efsane oyuncunun rÃ¶portajÄ±ndan bazÄ± kesitler ÅŸÃ¶yle:Â

- Onlarca kupa, sayÄ±sÄ±z mÃ¼cadele... Efsanesi olmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±n FenerbahÃ§e'deki kariyerine ilk adÄ±mÄ± nasÄ±l attÄ±n?

- Daha Ã¶nce birkaÃ§ sezon Migros'ta profesyonel olarak oynamÄ±ÅŸtÄ±m. FenerbahÃ§e'ye gelmeden bir sezon Ã¶nce de beni istemiÅŸlerdi. Ancak bir tÃ¼rlÃ¼ bonservis konusunda anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonraki sene bonservis sorunu Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. FenerbahÃ§e beni iki sezon Ã¼st sÃ¼te istedi ve aldÄ±. O dÃ¶nem de Migros Spor bana yetmiyordu Ã§Ã¼nkÃ¼ ben ÅŸampiyonluklar yaÅŸamak istiyordum. Eski takÄ±mÄ±mda devamlÄ± Ã§eyrek final-yarÄ± final etabÄ±nda sezonu noktalÄ±yorduk. Zaman zaman ligi 2. bitirmemize raÄŸmen bana yetmediÄŸini hissetmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. FenerbahÃ§e'den teklif gelince tabii ki Ã§ok sevinerek 22 yaÅŸÄ±nda bu bÃ¼yÃ¼k ailenin bir parÃ§asÄ± oldum.Â

- Kariyerine son verme kararÄ±nÄ± almak oldukÃ§a zorlu olmuÅŸtur... O sÃ¼reÃ§ten biraz bahseder misin?

- AslÄ±nda son birkaÃ§ sezondur kafamda bir ÅŸekilde sonlandÄ±rmak hep vardÄ±. Ama hiÃ§bir zaman bu kadar net olmamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§e'de oynamak tabii ki muhteÅŸem bir ÅŸeydi benim iÃ§in. Bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸampiyonluklar yaÅŸadÄ±m, Euroleague'de en Ã¼st seviyede mÃ¼cadele ettik. TÃ¼m bunlarÄ±n yanÄ±nda hem mental olarak, hem de fiziksel olarak Ã§ok yorucu bir spor. Bir yerden sonra fazlasÄ±yla yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±mÄ± fark ettim. Bunun yanÄ±nda kiÅŸisel sebeplerden dolayÄ± da bu sene artÄ±k noktayÄ± koymam gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m.

- Seninle bÃ¼tÃ¼nleÅŸmiÅŸ olan 7 numaranÄ±n hikayesi nereden geliyor?

- 7 numaranÄ±n hikayesi Petar Naumoski'den baÅŸlÄ±yor. Daha Ã§ocuk yaÅŸta ben Naumoski'nin Efes Pilsen'e geldiÄŸi yÄ±llarda, onun hayranÄ± olarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼m. Onun sayesinde de o zamanki antrenÃ¶rÃ¼m 'Sen point guardsÄ±n, 7 numara giy' demiÅŸti bana. O gÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼r 7 numaralÄ± formayÄ± sÄ±rtÄ±mdan Ã§Ä±karmadÄ±m. Tabii ki bazen milli takÄ±mda 6 ya da 5 numara giymiÅŸliÄŸim oldu. Onun da sebebi milli takÄ±mda benden bÃ¼yÃ¼klerin forma numarasÄ± tercihiydi. Ben de belli bir yaÅŸa geldikten sonra 7 numarayÄ± devamlÄ± giydim.

-YÄ±llarca hizmet verdiÄŸin kulÃ¼pte 7 numaranÄ±n emekli edilmesini nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun?

- Bundan sonra kadÄ±n basketbolunda umarÄ±m sÄ±k sÄ±k gÃ¶rebiliriz formalarÄ±n emekli edilmesini. Yani mÃ¼thiÅŸ bir ÅŸey benim iÃ§in, Ã§ok gurur verici. AslÄ±nda her yerde olan bir ÅŸey ama TÃ¼rkiye'de sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan bir durum deÄŸil. Hatta ilk defa olacak. Sporun iÃ§inde olan bir ÅŸey bu sadece kadÄ±n basketbolu iÃ§in deÄŸil. FormamÄ± salonda asÄ±lÄ± gÃ¶rmek muhteÅŸem bir duygu olacak. Buraya gelirken, salona girerken tarifi olmayan bir duyguya kapÄ±ldÄ±m yine ve 'Tamam Birsel, basketbolu bÄ±raktÄ±n; ama gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼nÃ¼ gere gere buralarda dolaÅŸacaksÄ±n' dedim kendi kendime.

-Kariyerinin devamÄ±nda basketbolla ilgili planlarÄ±n var mÄ±?

- KÄ±sa vadede yok ÅŸu anda. Herkes muhakkak iÃ§inde olmamÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Ne olursa olsun hemen baÅŸla hatta diyenler de oluyor. Ara vermeden bir ÅŸey seÃ§ diyenler, tavsiye verenler var: ama ben kÄ±sa vadede biraz dinlenmek istiyorum aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Uzun vadede bakacaÄŸÄ±m. Tabii ki basketboldan kopmak Ã§ok zor benim iÃ§in. DÄ±ÅŸarÄ±da da olsam yine her ÅŸeyi takip edeceÄŸim.Â

UMARIM EUROLEAGUE KUPASI BÄ°R GÃœN GELÄ°R

Â - 3 defa final oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z halde Euroleague ÅŸampiyonluÄŸu elde edememek iÃ§inde ukde kaldÄ± diyebilir miyiz?

- Euroleague'de ÅŸampiyonluÄŸum olsun isterdim. Her oyuncu ister bunu, kim olduÄŸu fark etmeksizin. Ama spor bu, olanÄ± da var olmayanÄ± da. Tarihte bir sÃ¼rÃ¼ sporcu var onlarca ÅŸey baÅŸarmÄ±ÅŸ; ancak bir ÅŸeyleri eksik olabiliyor. Benim de Euroleague ÅŸampiyonluÄŸum olmadÄ±. AslÄ±nda 6 defa Final Four etabÄ±na kadar gelmiÅŸtik. Ä°stikrarlÄ± bir dÃ¶nem geÃ§irmiÅŸtik. 3 defa final oynadÄ±k ancak kaybettik. UmarÄ±m benden sonra bu ÅŸube Avrupa ÅžampiyonluÄŸu gÃ¶rÃ¼r.

- Kariyerin boyunca en unutamadÄ±ÄŸÄ±n maÃ§ hangisiydi?

- Milli takÄ±mla 2011 senesinde oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Fransa maÃ§Ä±... KarÅŸÄ±laÅŸma uzatmaya gitmiÅŸti. O maÃ§ta gayet iyi oynamÄ±ÅŸtÄ±m. GerÃ§i faulleri kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in uzatmaya gitmiÅŸti maÃ§. Ama olsun daha Ã¶nce Fransa'yÄ± tarihimizde hiÃ§ yenememiÅŸtik ve bu kaderi deÄŸiÅŸtirdik. O maÃ§ benim iÃ§in unutulmazdÄ±. Ã‡ok mutluyduk maÃ§tan sonra. Hatta finale Ã§Ä±kacak halimiz kalmamÄ±ÅŸtÄ± maÃ§tan sonra.

- Peki ya en unutmak istediÄŸin sezon hangisiydi?

- 2014-2015 sezonu bireysel aÃ§Ä±dan unutmak istediÄŸim bir sezondu. Benim iÃ§in oldukÃ§a kÃ¶tÃ¼ geÃ§miÅŸti. Tek bir maÃ§ olarak deÄŸil ama o sezonda yarÄ± finalde TÃ¼rkiye KupasÄ±'na veda etmiÅŸtik, Ã¶yle bir sezondu. En kÃ¶tÃ¼ geÃ§en maÃ§lar iÃ§in de o sezonda oynanan play-off maÃ§larÄ±ydÄ± diyebilirim. SanÄ±rÄ±m Kayseri'ye karÅŸÄ± oynamÄ±ÅŸtÄ±k.

- Basketbol kariyerinin en unutulmaz sezonunu seÃ§meni istesem bu hangi sezon olurdu?

- FenerbahÃ§e'de Ã§ok iyi sezonlar geÃ§irdim. Ä°Ã§lerinden birini seÃ§mek zorunda olsam 2010-2011 sezonunu seÃ§erdim. Diana Taurasi ve Penny Taylor'Ä±n da bizimle olduÄŸu sezondu. 2014-2015 harici bÃ¼tÃ¼n sezonlardan memnunum aslÄ±nda ama genele yaydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman son 4 senede 3 ÅŸampiyonluk yaÅŸadÄ±k zaten. Bunlarda da iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, Ã¶zellikle son bÃ¶lÃ¼mlerinde. Ama genele baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman herhalde 2010-2011 sezonu en iyisiydi. O sezon oynamaktan bambaÅŸka bir keyif almÄ±ÅŸtÄ±m.Â

- Yeni jenerasyondan kendi oyun tarzÄ±na en yakÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼n isim kim?

- Benden sonraki jenerasyonda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman bayaÄŸÄ± bir yaÅŸ farkÄ± var. O yÃ¼zden tam net bir cevap veremeyeceÄŸim. Yeni jenerasyon daha yavaÅŸ yavaÅŸ oynamaya baÅŸladÄ±. Sezon iÃ§inde Olcay bizden gittikten sonra sÃ¼re almaya baÅŸladÄ±. AyÅŸe Cora, TuÄŸÃ§e... AslÄ±nda daha yeni yeni oynamaya baÅŸladÄ±lar. Aradan bir kaÃ§ sezon geÃ§tiÄŸinde dÄ±ÅŸarÄ±dan izleyen biri olarak kimin daha Ã§ok benzediÄŸini cevaplamam daha kolay olacaktÄ±r.Â

Zaman almalarÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Milli takÄ±mda yaÅŸanan coÅŸku eksikliÄŸi, orayÄ± sahiplenme eksikliÄŸi ve birlik beraberlikten uzak bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ vardÄ±. AslÄ±nda bu sene ile kÄ±sÄ±tlÄ± deÄŸil, benim oynadÄ±ÄŸÄ±m son senede Ã¶yle bir durum sÃ¶z konusuydu. Ortam pek eski baÅŸarÄ±yÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ortam gibi deÄŸil ne yazÄ±k ki. Tekrar o ortamÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in kÄ±zlarÄ±n basketbollarÄ±na Ã§ok ÅŸey katmalarÄ± gerekiyor. O aidiyeti yeninden yakalamalarÄ± ÅŸart.

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