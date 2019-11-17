Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli Takım HaberleriBirsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı
17.11.2019 - 21:30 | | DHA

Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki Litvanya karşılaşması öncesi Türkiye'de kariyerini sonlandıran Birsen Vardarlı Demirmen'e plaket verildi.

Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci haftasında Litvanya ile karşılaşan Potanın Perileri sahadan 74-51 galip ayrıldı.

BİRSEL VARDARLI'YA PLAKET

Müsabaka öncesi, aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.

 

    Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Medipol Başakşehir'de Galatasaray hazırlığı!

    Medipol Başakşehir'de Galatasaray hazırlığı!

    Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: 2-1

    Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: 2-1

    Göztepe - Altınordu: 5-2

    Göztepe - Altınordu: 5-2

    Andorra - Türkiye (CANLI)

    Andorra - Türkiye (CANLI)

    Sıradaki Haber