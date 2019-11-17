Birsel Vardarlı Demirmen onurlandırıldı

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci haftasında Litvanya ile karşılaşan Potanın Perileri sahadan 74-51 galip ayrıldı.

BİRSEL VARDARLI'YA PLAKET

Müsabaka öncesi, aktif basketbol kariyerini sonlandırarak emekli olan Birsen Vardarlı Demirmen'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan tarafından plaket ve milli takım forması takdim edildi.