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01.10.2019 - 08:00 |

Bolt’un tek vârisi Christian Coleman

Dünya Atletizm Şampiyonası, yeni bir yıldız doğurdu. O isim erkeklerde 100 metre şampiyonu ABD’li Christian Coleman. Şampiyon, pistlere veda eden Bolt’un tek vârisi olarak nitelendiriliyor

Bolt’un tek vârisi Christian Coleman

ONUR DİNÇER

ABD’li atlet Christian Coleman, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 100 metre birinci olarak adını pistlere yazdırdı. Final koşusunda rakiplerine fark atarak 9.76 koşan 23 yaşındaki atletin başarısı atletizm dünyasını heyecanlandırdı. Çünkü elde ettiği derece, bu mesafede tarihin en hızlı 6’ncı zamanı olarak kayıtlara geçti. Usain Bolt’a ait dünya rekorunun sadece 0.18 salise gerisinde kalan genç sprinter, aynı zamanda bir önceki dünya şampiyonasında gerisinde kaldığı eski rekortmen Justin Gatlin’i de çok rahat geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Rekoru kıracak tek isim
Atletizmin yıldızı olan Jamaikalı Bolt’un pistlere veda etmesinin ardından bu alanda oluşan boşluğu dolduracak ismin Christian Coleman olabileceği belirtiliyor. Önceki şampiyonada Bolt’u geçen ABD’li atletin, çok yakınında olduğu 100 metre rekorunu kırabilecek tek isim olduğu yorumları yapılmaya başlandı. Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2 sene önce 9.94 koşan Coleman, geçen sene ise Brüksel’deki Diamond League yarışını 9.79 ile tamamladı. Bu kez de 9.76 koşan başarılı atletin son dönemde sürekli hızlanıyor olması rekor beklentilerini artırdı.

İyi reaksiyon veriyor
Christian Coleman’ın yarış başlangıçlarının sürati, kendisinin önemli avantajlarından biri olarak değerlendiriliyor. Usain Bolt ağır çıkışlar yapıyor ancak yarışın ortalarından itibaren hızlanarak rakiplerine üstünlük kuruyordu. Coleman ise çıkıştaki atikliğiyle dikkat çekiyor. Reaksiyon zamanını çok iyi ayarlayan atlet, ilk 20 metre içerisinde rakiplerini geride bırakmaya başlıyor.

Bolt’un tek vârisi Christian Coleman

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