Boluspor, Bilal Kısa'ya imza attırdı

Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Bilal Kısa'nın yeni adresi belli oldu. Bir dönem Galatasaray'da forma giyip milli takıma kadar yükselen deneyimli orta saha oyuncusu Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcu Bilal Kısa ile bir yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

İmza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkçı da, ""Öncelikle bugün geçmiş senelerde çok istediğimiz tabi lig olunca bazı transferler gerçekleşmiyor. Bugün en büyük transferimiz için burdayız. Bugün de çok istediğimiz takımımıza kaptanlık yapacağına inandığımız geçmiş yıllarda da çok beğendiğimiz futbolcu kardeşimizle 1 yıllık mukavele yapacağız. İnşallah Boluspor bu büyük transferle hedefine ulaşır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bilal de, ""Başkanımın da söylediği gibi geçen seneden beridir bir istekleri vardı. Ben de bunu biliyordum. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce konuşmuştuk. Başkanım yüz yüze görüşmemizi istedi ve yüz yüze görüşmemizden sonra 5 dakika da konuşup anlaştık. Burada olmaktan mutluyum. Daha önce hem Akhisarspor hem de diğer oynadığım takımda başarılar elde ettik kupalar kazandık. İnşallah burada da bir şampiyonluk yaşarız. Bizim hedefimiz bu yönde. Hem takıma abilik yapıp hem de en iyi performansı sergileyip inşallah Boluspor'u hak ettiği yerlere taşırız. İnşallah takıma faydalı olurum bu sene" ifadelerini kullandı.