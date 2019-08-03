Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon hem lig hem de kupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Bayern Münih, lig ikincisi Borussia Dortmund ile Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. İşte zorlu maçla ilgili tüm detaylar...



B.DORTMUND - B.MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



Almanya Süper Kupası finaline sahne olacak Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve zorlu mücadele Kanal D'den canlı olarak yayımlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Borussia Dortmund: Hitz- Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcácer



Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski



