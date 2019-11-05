05.11.2019 - 18:25 |
Borussia Dortmund Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Borussia Dortmund Inter maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele öncesi futbolseverlerin merak ettiği soruların cevaplarını derledik. Peki heyecanla araştırılan Borussia Dortmund Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
B. DORTMUND INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund Inter maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Weigl, Delaney, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho
Inter: Handanovic - Skriniar, Godín, De Vrij - Candreva, Brozovic, Gagliardini, Barella, Asamoah - Lautaro Martínez, Lukaku