Borussia Dortmund Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

B. DORTMUND INTER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Borussia Dortmund Inter maçı bu akşam TSİ: 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Weigl, Delaney, Witsel - Hazard, Brandt, Sancho

Inter: Handanovic - Skriniar, Godín, De Vrij - Candreva, Brozovic, Gagliardini, Barella, Asamoah - Lautaro Martínez, Lukaku





