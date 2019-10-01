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01.10.2019 - 08:00 |

Bosphorus Cup nefes kesti

Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta bu yıl genel klasmanda şampiyonluk İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknenin oldu.

Bosphorus Cup nefes kesti

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta bu yıl genel klasmanda şampiyonluk İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknenin oldu.

Bu yıl ‘Temiz Deniz’ temasıyla gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 80 yelkenli ve yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği 18’inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta genel klasmanda ikinciliği Borusan Racing Çılgın Sigma, üçüncülüğü ise Shak Shuka isimli tekne kazanmayı başardı.
Turnuva için Kalamış Marina’da düzenlenen ödül töreninde İstanbul Cerrahi Cheese ekibi, bir yıl boyunca kendilerinde kalacak 7 kilogramlık gümüş Döner Trofe Kupası’nı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş’in elinden aldı.

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