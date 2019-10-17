Bu kadarı da olmaz! Belçika'da U10 takımına soruşturma...

Ne yapacaklarını şaşıran Avrupalılara bir yenisi daha eklendi.

Belçika Futbol Federasyonu, asker selamı vermelerinden ötürü 9 yaşındaki çocuklardan oluşan altyapı takımı Beringen Türkgücü (Turkse FC) kulübüne soruşturma açarak büyük bir skandala imza attı. Federasyonun soruşturma başlattığı paylaşımda sadece, "U10'umuzun kazandığı zafer, askerlerimiz için bir hediye olsun" notu düşülmüştü. Çok sayıda Türk'ün yaşadığı Beringen'de kurulan Beringen Türkgücü Belçika'nın ilk Türk kulüplerinden.