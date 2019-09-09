‘Bu takım hak ediyor’

A Milli Takımı ile birlikte 100. maçına çıkan kaptan Emre Belözoğlu, son dakikada bile olsa kazanmayı bildiklerini dile getirdi, “Şampiyonaya gitmek böyle maçlardan geçiyor. Bu takım şampiyonada olmayı hak ediyor” diye konuştu.



Milli formayı ilk günkü heyecanla giymeyi sürdürdüğünü vurgulayan Emre Belözoğlu, “1994 senesinde ilk kez genç milli takıma çağrıldığımda içimdeki enerji neyse bugün de maça çıktığımda içimdeki enerji aynı. Hayatın gerçekleri var. Artık vücudumu doğru kullanmaya çalışıyorum. Kariyerimin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Bu takımın içinde yer almak benim için büyük bir şeref ve mutluluk” yorumunu yaptı.



Milli takımı bütün ekiplerin üzerinde gördüğünü dile getiren A Milli Takımı Kaptanı, şöyle devam etti:

“Kendimi hiçbir zaman özel bir yere koymuyorum. İyi bir takım oluşturduğunuzda başarılar geliyor. Hayatımın merkezine futbolu koydum. Oyunculara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok hata yapmış birisi olarak onlara da yardım etmeye çalışıyorum. Futbolculuk kariyerim bir gün bitecek. Benim için böylesine bir finalin olması da inşallah kariyerimin sonunda güzel bir veda olur.”