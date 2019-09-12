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12.09.2019 - 08:00

‘Buggy’ jesti

A Milli Takım’a İstanbul Havalimanı’nda anmalı bir jest yapıldı.

‘Buggy’ jesti


Moldova maçından sonra geç saatlerde İstanbul’a dönen ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçağın ana binaya uzak bir noktada park ettiği buna karşın uçaktan inen futbolcuların buggy tarzı araçlarla karşılandığı öğrenildi.

Futbolcuların pasaport noktasına TAV’a ait bu araçlarla götürüldüğü belirtildi. Moldova galibiyeti nedeniyle çok neşeli olan oyuncuların uçakta da tezahüratlar yaptığı ve keyifli bir yolculuğun geçirildiği bildirildi.

‘Buggy’ jesti

Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
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