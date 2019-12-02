Bülent Uygun: "Ben hariç takımdan herkes gidebilir"

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, büyük sorunlar yaşamalarına rağmen rakipleri karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlk önce yayıncı kuruluşa konuşan Uygun, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Benden önceki bütün kaosları sayın hocalarımız dile getirmişti. İkinci topta 'VAR'amadık, VAR'daki de göremedi. Dördüncü golde elle oynama var, yapacak bir şey yok." dedi.

"Kayserispor çok zor durumda ama halledeceğiz"

"Adebayor'a teşekkür ederiz. Onun gibi oyuncular bu ülkeye gelmeli. Emre Demir'i bugün keyifle izledik. Bu gemiyi limana yanaştırırken onun da rolü olacak. Ben %99 takımları ligde tuttum, başarılı oldum. Kayserispor çok zor durumda ama halledeceğiz."

"Ben hariç herkes gidebilir"

"Takımın %60'ı kulüple durumunu avukatlık hale getirdi. Ben hariç herkes gidebilir diyeyim, siz anlayın yani."

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlen basın toplantısında, Beşiktaş'ın istekli, arzulu ve coşkulu oynadığını belirterek, "Kazanmaya alışmışlardı. Sorunlarımızı anlatmaya gerek yok. Her türlü sıkıntılarımız var ama oyunu güzelleştirmeye çalıştık. 15 yaşındaki Emre ve 17 yaşındaki Nurettin ile Kayserispor formasını terletmeye çalıştık." dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başında 25 gündür bulunduğunu hatırlatan Uygun, "25 gündür Kayserispor'un ayağa kalkması için sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçok problem yaşıyoruz. Sadece Adebayor bırakmadı, 5-6 futbolcu daha kulübü Futbol Federasyonuna verdi. Onların kalması için telkinde bulunuyoruz. Yeni başkanımız ödemeler yaptı. Kadro mühendisliği sonuç almamızı engelliyor." diye konuştu.

Teknik direktör olarak kendisinin hakemliğin profesyonelliğe geçmesini yıllar öncesinde söylediğini hatırlatan Uygun, "Beşiktaş'ın ikinci golünü ben çaprazdan görüyorum, çıktı. Sonra dokunuyorsun faul. Bu işi profesyonelce yapacaksın. Antrenman ve analiz yapacaksın. Hakem hocası koşmasını, zıplamasını bilmiyor ki... Türkiye'de sistemleri değiştirmek lazım." ifadelerini kullandı.