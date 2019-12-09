Bursaspor, bu sezon evinde ilk kez kaybetti

Bir yÄ±l aradan sonra SÃ¼per Lig'e tekrar dÃ¶nmeyi hedefleyen yeÅŸil-beyazlÄ±lar, konuk ettiÄŸi Giresunspor'a 3-2 maÄŸlup olarak hem sezon baÅŸÄ±ndan bu yana evindeki hem de son 6 haftadaki yenilmezlik serilerini yitirdi.

Sezona Ä°stanbul deplasmanÄ±nda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e 3-1 yenilerek baÅŸlayan Bursaspor, sahasÄ±nda Akhisarspor'u 2-1, deplasmanda EskiÅŸehirspor'u 2-0, evinde OsmanlÄ±spor'u 3-1 yenerek Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§ti.

Ligin 5. haftasÄ±nda konuk olduÄŸu Adana Demirspor'a 4-1 kaybeden Bursa temsilcisi, sahasÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 maÄŸlup ettikten sonra, 7. haftada Ä°zmir'de Altay'a 2-1 yenildi.

YeÅŸil-beyazlÄ±lar 8. haftadan itibaren son 6 maÃ§Ä±nda yenilgi yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmedi. SahasÄ±nda Cesar Grup Ãœmraniyespor'u, deplasmanda da Ä°stanbulspor'u 2-1 yenen Bursaspor, evinde Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor'la 0-0, rakip sahada Boluspor'la 1-1 berabere kaldÄ±.

Bursaspor 12. haftada Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye StadÄ±'nda KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼'nÃ¼ 1-0, deplasmanda uzatma dakikalarÄ±nda bulduÄŸu golle de Adanaspor'u 3-2 maÄŸlup ederek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Giresunspor'u 14. haftada konuk eden Bursaspor, 3-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta bulduÄŸu gollerle farkÄ± azaltsa da yenilgiye engel olamadÄ±. Rakibine 3-2 maÄŸlup olan yeÅŸil-beyazlÄ±lar, bu sezon sahasÄ±ndaki 7. maÃ§Ä±nda ilk yenilgisini yaÅŸadÄ±.

SahasÄ±nda 5 galibiyet ile 1'er beraberlik ve yenilgi alan Bursaspor, rakip fileleri 11 kez havalandÄ±rÄ±p, kalesinde 6 gol gÃ¶rdÃ¼. YeÅŸil-beyazlÄ±lar, geride kalan 14 maÃ§Ä±nda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladÄ±.Â

Bursaspor 15. haftada 15 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ AltÄ±nordu ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.

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