Bursaspor, haczedilen takım otobüsünü geri aldı

Yeşil-beyazlılar, bu akşam saat 18.30'da Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı için İstanbul'a takım otobüsüyle gitti.

Bursaspor futbol takımının otobüsü, eski başkan Ali Ay döneminde 8 Mayıs'ta eski futbolcu Furkan Özçal'ın alacaklarına karşılık haciz koydurması nedeniyle rehin olarak tutuluyordu. Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimin 50 bin Euro tutan haciz bedelini ödeyerek, takım otobüsüyle birlikte haciz edilen elektronik eşyaları da geri aldığı öğrenildi.

Bu arada, Bursaspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosunda şu isimlerin yer aldığı belirtildi:

Yağız Efe Öztaş, Ataberk Dadakdeniz, Umut Meraş, Onur Atasayar, Murat Karadeniz, Rüştü Hanlı, Kerem Kök, Enes Kayar, İsmail Çokçalış, Muhammed Emin Sarıkaya, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Ramazan Keskin, Jani Atanasov, Sebahattin Muslu, Çağatay Yılmaz, Eren Güler, Burak Kapacak, Ozan İsmail Koç, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör.