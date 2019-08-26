Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBursasporBursaspor taraftarı desteğini çekti
26.08.2019 - 11:16| Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor taraftarı desteğini çekti

43 bin 361 kişi kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor-Akhisarspor mücadelesini yalnızca 8 bin 631 biletli seyirci izledi.

Bursaspor taraftarı desteğini çekti

TFF 1'inci Ligde Bursaspor, seyircisi önünde bu sezon ilk maçına çıkmasına karşın tribünlerde ilgi az oldu.

Yeşil beyazlıların, Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı yalnızca 8 bin 631 biletli seyirci takip etti. Maçın Pazar günü geç saatte olması da tribünlere etki ederken, bu durum camia tarafından hayal kırıklığı olarak tanımlandı. Özellikle tribünlerin büyük bir bölümünde ise boşluklar göze çarptı. Geçtiğimiz sezona nazaran bu sezon kombine satışlarının düşmesi de Bursaspor taraftarının maça olan ilgisini azalttı.

Buna karşın tribünlerde yer alan taraftarlar ise maç boyunca takımlarına destek verdi. Karşılaşmanın 2-1lik galibiyetle tamamlanmasının ardından tribünlerde 3 puan doyasıya kutlandı. Oyuncular hep birlikte tüm tribünleri gezerken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da oyunculara eşlik etti. Bursaspor, evindeki ilk maçında 3 puana alarak iyi bir başlangıç yaptı.

 

 

 

 

Serdar Ali Çelikler: 'G.Saray bonservis vererek Falcao'yu alacak'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Fransızlar'ın Falcao isyanı!

Fransızlar'ın Falcao isyanı!

Cedi Osman: Kendime güveniyorum

Cedi Osman: Kendime güveniyorum

Bursaspor taraftarı desteğini çekti

Bursaspor taraftarı desteğini çekti

Sıradaki Haber