Bursaspor taraftarı desteğini çekti

TFF 1'inci Ligde Bursaspor, seyircisi önünde bu sezon ilk maçına çıkmasına karşın tribünlerde ilgi az oldu.

Yeşil beyazlıların, Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmayı yalnızca 8 bin 631 biletli seyirci takip etti. Maçın Pazar günü geç saatte olması da tribünlere etki ederken, bu durum camia tarafından hayal kırıklığı olarak tanımlandı. Özellikle tribünlerin büyük bir bölümünde ise boşluklar göze çarptı. Geçtiğimiz sezona nazaran bu sezon kombine satışlarının düşmesi de Bursaspor taraftarının maça olan ilgisini azalttı.

Buna karşın tribünlerde yer alan taraftarlar ise maç boyunca takımlarına destek verdi. Karşılaşmanın 2-1lik galibiyetle tamamlanmasının ardından tribünlerde 3 puan doyasıya kutlandı. Oyuncular hep birlikte tüm tribünleri gezerken, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da oyunculara eşlik etti. Bursaspor, evindeki ilk maçında 3 puana alarak iyi bir başlangıç yaptı.