Bursaspor yerli ihracatı yapıyor

Bursaspor, sportif açıdan son yıllarda başarısız dönemler geçirmesine karşın özellikle yerli oyuncularını yurt dışına göndermeyi sürdürüyor. Son 5 sezonluk dönem baz alındığında yeşil beyazlı kulübün 5 yerli oyuncusu, yurt dışındaki ekipler tarafından transfer edildi. Bu sürecin öncesindeki 10 sezonluk dönemde ise Bursaspor'da forma giyen yerli oyunculardan sadece birinin yurt dışına transferi gerçekleşmişti.

Umut Meraş'ın Le Havre'a imzasının ardından, Türk pasaportu bulunan Aziz Behich de dahil edildiğinde Bursaspor, son 5 yılda kadrosundaki 5. ismi yurtdışına gönderdi. Umut Meraş 1.3 milyon euroya Le Havre'a, Aziz Behich 1.5 milyon euroya PSV'ye, Enes Ünal 4.4 milyon eroya Manchester City'ye, Batuhan Altıntaş 400 bin euroya Hamburg'a transfer olurken, Sinan Bakış da bedelsiz olarak Admira Wacker'a gitmişti. Bu oyunculardan Bursaspor'un kasasına giren para ise 7.6 milyon euro oldu.

Bursaspor'un söz konusu dönem öncesindeki son 10 sezonunda ise yalnızca Sinan Kaloğlu, yeşil beyazlı takımda gösterdiği performans sonrası yurtdışında forma giydi. 2008/09 sezonunda Kaloğlu, Alman ekiplerden Bochum'a bedelsiz olarak gitmişti.

Bu isimlerden Enes Ünal, aynı zamanda Bursaspor altyapısından yetişmesiyle ön plana çıkarken; kariyerine İspanyada devam eden Milli oyuncu Real Valladolid'de forma giyiyor. Bursaspor'un altyapısından yetişen isimlerden Mehmet Zeki Çelik de, İstanbulspor'dan transfer olduğu Lille'de futbol yaşantısını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen bir başka isim olan Ertuğrul Ersoy'un da yurt dışına transfer olacağı konuşuluyor.