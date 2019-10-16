Ã‡inli rakibi Liu Yang'Ä± yenerek altÄ±n madalya kazanan ve ringde asker selamÄ± vererek BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda gÃ¶rev yapan TÃ¼rk askerlerine selam gÃ¶nderen Trabzonspor'un sporcusu Busenaz SÃ¼rmeneli, uÃ§akla Trabzon'a geldi.

SÃ¼rmeneli iÃ§in Trabzon HavalimanÄ±'nda mehteran eÅŸliÄŸindeki karÅŸÄ±lamaya, Trabzon GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Birdal Ã–ztÃ¼rk, Trabzon Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Emin AÅŸÄ±kkutlu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu, Trabzonspor Futbol Åžube Sorumlusu Ã–zer Bayraktar, Busenaz'Ä±n yakÄ±nlarÄ±, sporcular ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.

Busenaz SÃ¼rmeneli, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu zor gÃ¼nde BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'ndaki askerlerimizin ve buradaki TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼ysem ne mutlu bana. GerÃ§ekten Ã§ok mutlu ve gururlu bir ÅŸekilde 35 gÃ¼n sonra ÅŸehrime adÄ±m attÄ±m. Allah daha gÃ¼zel baÅŸarÄ±larla buraya gelmek nasip etsin." dedi.

"Daha Ã§ok insanÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmek iÃ§in savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± herkesin bilmesini isterim." ifadesini kullanan SÃ¼rmeneli, "Ã–ncelikle beni maÃ§tan sonra arayan CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za, bakanlarÄ±ma, Trabzonspor yetkililerine, Trabzon Ãœniversitesi'ne ve bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim. BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nda olan askerlerimizin Allah yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun, Allah ayaklarÄ±na taÅŸ deÄŸdirmesin." diye konuÅŸtu.

SÃ¼me: "OlimpiyatÄ±n bir provasÄ± olsun"

SÃ¼rmeneli'nin antrenÃ¶rÃ¼ Cahit SÃ¼me de Busenaz'Ä±n daha Ã¶nce yÄ±ldÄ±z ve genÃ§ler kategorilerinde 5 kez Avrupa ve 2 kez dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu bulunduÄŸunu, bÃ¼yÃ¼klerde ise ilk dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Busenaz'Ä±n Ã§ok farklÄ± ve inatÃ§Ä± bir karaktere sahip olduÄŸunu aktaran SÃ¼me, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°nandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± baÅŸarmanÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yoruz. Ãœlkemizin iÃ§inde bulunduÄŸu dÃ¶nemde cephedeki askerimize bÃ¶yle bir moral kaynaÄŸÄ± olabiliyorsak, onlarÄ± sevindirebiliyorsak, halkÄ±mÄ±za farklÄ± bir heyecan yaÅŸatabiliyorsak ne mutlu bize. Buradaki toplanmamÄ±z bize olimpiyatÄ±n bir provasÄ± olsun. DÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±k, inÅŸallah olimpiyat ÅŸampiyonluÄŸunu da bu ÅŸehre getirdiÄŸimiz zaman burada Ã§ok daha fazla insan topluluÄŸu olsun. O sevinci hep birlikte yaÅŸayalÄ±m. Biz bu yola baÅŸ koyduk, olimpiyat yoluna. YaklaÅŸÄ±k 12 yÄ±ldÄ±r olimpiyat iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir yÄ±llÄ±k bir zamanÄ±mÄ±z kaldÄ±, inÅŸallah Allah onu da nasip eder. BÃ¼tÃ¼n Trabzon'a bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'ye olimpiyat madalyasÄ± sevincini yaÅŸatÄ±rÄ±z."

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu ise Busenaz'Ä± tebrik ederek, "Bundan sonra Trabzonspor olarak da amatÃ¶r sporlara desteÄŸimiz devam edecektir. Yeter ki bu gururlarÄ± sÃ¼rekli yaÅŸayalÄ±m. Biz de destek olmaktan bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk duyacaÄŸÄ±z." dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Busenaz SÃ¼rmeneli ve yakÄ±nlarÄ±, konvoy eÅŸliÄŸinde ÅŸehir turu attÄ±