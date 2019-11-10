Büyük heyecan! Manchester City-Liverpool maçı canlı bahisle Misli.com'da...

Ayrıca bu maça özel açılacak “penaltı olur mu, toplam ofsayt sayısı, Mohamed Salah ya da Sergio Aguero hat trick yapar mı?” gibi çok daha alternatif oyunlar da Misli.com’da…

Premier Lig’de fırtına gibi esen Liverpool, 11 maçta sadece Manu karşısında beraberlikle puan kaybı yaşayıp 10 galibiyet elde etti. Devler Ligi’nde de liderlikte yer alan Klopp’un talebelerinden hafta arası Genk maçında gol yağmuru beklentisi vardı ancak bu maçı da düşünerek fazla zorlamadılar ve 2-1 kazandılar. Shaqiri, Clyne ve Matip’in sakatlık problemleri devam ederken Jordan Henderson Klopp’un görev vermesi durumunda sağ kanattaki yerini alabilir.

Manchester City ligde Norwich ve Wolves karşısında ummadık yenilgiler alınca rakibinin 6 puan gerisinde kaldı. Son olarak 1-0 geriye düştükleri Southampton karşısında bahisçilere ecel terleri döktürerek bitime doğru gelen golle 2-1 zar zor kazanabildiler. Şampiyonlar Ligi’nde de ilk 3 maçı kazandıklarından İtalya’ya rahat giden mavi beyazlılar bir penaltıdan yararlanamayıp, 10 kişi kaldıkları Atalanta maçını 1-1 tamamlayarak döndüler. Pep Guardiola’nın her ne kadar geniş bir kadrosu olsa da Leroy Sane, David Silva ve Ederson’un yoklukları belli oluyor. Bu isimlerin dışında Laporte, Zinchenko ve Rodrigo da forma giyemeyecek oyuncular.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR

Liverpool, Premier Lig’deki son 43 iç sahadaki maçında

Liverpool’un, son 11 lig maçının 9 tanesinde 5'tan fazla gol oldu.

Liverpool rakibine karşı evinde son 20 maçtır yenilgi görmedi.

Manchester City, son 25 lig maçının 22 tanesinde kazandı.

Manchester City’nin, son 12 lig maçının 10 tanesinde 5 gol barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN ÖNCELİĞİ GOLLER!

Misli.com üyeleri bu maçta %19 oynama oranıyla önceliği 2-3 gol aralığından yana kullanmışlar. Onu çok yakından %17 ile 2,5 gol üstü seçimi izlerken, %16’lık kesim de karşılıklı gol diyor…

İNGİLTERE UZMANI M.FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Geçen sezon rekor puanla ligi 2. bitiren ve bu sezon artık Premier Lig’deki ilk şampiyonluğunu almak isteyen Liverpool için Genk ile hafta içinde oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı iyi bir antrenman oldu. Klopp, Villa deplasmanında geçen hafta Fabinho’yu da riske etmedi ve artık gözler bu maçta. Man City için en önemli sorun sakatlar. David Silva, Rodri, Zinchenko listeye yeni eklenenler. Ayrıca Laporte ve Sane zaten yok. Bu nedenle de savunma kurgusunda Fernandinho stoper olarak yer alıyor ancak şimdi David Silva gibi bir beyin de oynamayacak.Geçen sezon bu sahada iki takım arasında oynanan maça büyük hevesle gitmiştim ancak tamamen strateji maçına dönüşüp 0-0 sona ermişti. Mahrez’in kaçırdığı penaltı dışında maçta net pozisyon söylemek bile zordu. Toplam sadece 8 korner ve 4 sarı kart olmuştu. Ligin 2.yarısında Man City’nin sahasındaki maç ise daha renkli ve gollü geçmişti (Skor 2-1, toplam 6 sarı kart - 3 korner). Bu kez Anfield’da Klopp, geçen sezon buradaki Man City stratejisini de dikkate alarak oynatır diye düşünüyor ve daha keyifli maç bekliyorum. İki dahi teknik adamı izlemek büyük zevk olacak. İlk tercihim ÜST. Güzel oran için 1 ve ÜST. Korner bahsine maç öncesi yönelmenizi tavsiye etmem. Maç gidişatına göre canlı bahiste olabilir. Hakem Michael Oliver olduğu için pozisyonlarda kart gerektiren bir durum varsa mutlaka göstereceğine emin olabilirsiniz. Mike Dean ya da Atkinson gibi yaşlı hakemler, kart konusunda çok cimri davranıyor ancak Oliver, hem bu tarz maçları çok yönetti, hem de kurallara daha bağlı, tavizsiz. İlk yarıda gelebilecek erken gol özellikle kart sayısını artırabilir. 4.5 kart üstü seçeneği de 1.45 oranla olabilir.