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25.08.2019 - 18:11| AA

ÇaÄŸla Büyükakçay, Almanya'da ÅŸampiyon

Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay, Almanya'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Tenis Federasyonu turnuvasÄ±nda ÅŸampiyon oldu.Â

ÇaÄŸla Büyükakçay, Almanya'da ÅŸampiyon

Milli tenisÃ§i Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay, Almanya'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± UluslararasÄ± Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasÄ±nda ÅŸampiyon oldu.Â 

TÃ¼rkiye Tenis Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay, Almanya'nÄ±n Braunschweig ÅŸehriyle aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±yan 25 bin dolar Ã¶dÃ¼llÃ¼ kadÄ±nlar tenis turnuvasÄ±nÄ±n finalinde ev sahibi Ã¼lkeden Katharina Gerlach ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Milli sporcu, toprak zeminde oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 6-4, 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak ÅŸampiyonluÄŸu elde etti.

Â Bundan Ã¶nceki ÅŸampiyonluÄŸunu 3 Haziran 2018'de, Ä°talya'nÄ±n Grado kentinde dÃ¼zenlenen toplam 25 bin dolar Ã¶dÃ¼llÃ¼ toprak kort turnuvasÄ±nda elde eden ve kariyerinde bir WTA zaferi bulunan Ã‡aÄŸla, bu galibiyetle ITF kulvarÄ±ndaki onuncu, 25K seviyesindeki altÄ±ncÄ± ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.

Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay, Almanyada ÅŸampiyon

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