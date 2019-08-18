Milli tenisÃ§i Ã‡aÄŸla BÃ¼yÃ¼kakÃ§ay, 25 bin dolar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Disa Las Palmas de Gran Canaria TurnuvasÄ±'nÄ±n finalinde Ä°spanyol Nuria Parrizas-Diaz'a kaybetti.Â

Ã‡aÄŸla, Ä°spanya'da dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n tek kadÄ±nlar finalinde ev sahibi Ã¼lkeden Nuria Parrizas-Diaz ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Milli tenisÃ§i, 3 saat 21 dakika sÃ¼ren karÅŸÄ±laÅŸmada rakibine 5-7, 6-3 ve 6-7'lik setlerle 2-1 maÄŸlup oldu.Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sette 5-2 Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen avantajÄ±nÄ± kullanamayan Ã‡aÄŸla, turnuvayÄ± finalist olarak tamamladÄ±.Â

Ã–te yandan, Hollanda'da gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 bin dolar Ã¶dÃ¼llÃ¼ Oldenzaal TurnuvasÄ±'nda mÃ¼cadele eden Ä°pek Ã–z de tek kadÄ±nlar finalinde ev sahibi Ã¼lkeden Cindy Burger'a 6-2, 1-6 ve 1-6'lÄ±k setlerle 2-1 yenildi.