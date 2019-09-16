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16.09.2019 - 09:04 |

Çatıya çıktılar, gözaltına alındılar

Kocaelispor taraftarları cezalı olmalarına rağmen Cizrespor deplasmanı için şehre gitti. Bir apartmanın çatısından maçı takip eden taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı.

Çatıya çıktılar, gözaltına alındılar

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor deplasmanda Cizrespor ile karşılaştı.

Fatih Şen ve Burak Süleyman'ın karşılıklı golleriyle 1-1 biten maçta ilginç bir olay yaşandı.

Deplasman yasağı bulunan Kocaelispor taraftarları takımlarını desteklemek için soluğu Cizre'de aldı. Bir apartman çatısına çıkan taraftarlar pankart asarak yeşil siyahlı ekibe destek vermek istedi.

Bu olay üzerine güvenlik güçleri çatıda bulunan taraftarları gözaltına aldı.

Gözaltı işlemlerinin ardından taraftarların serbest bırakıldığı öğrenildi.

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