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25.10.2019 - 07:01 |

Cavaliers'tan Cedi Osman'a yeni kontrat!

2020 yazında kontratı sona erecek olan Cedi Osman, yaz gelmeden takımıyla sözleşme uzattı.

Cavaliers'tan Cedi Osman'a yeni kontrat!

Marc Stein’in haberine göre; bir süredir yeni kontrat için görüşen Cleveland Cavaliers ile Cedi Osman sonunda 4 yıllık bir kontratta anlaşmaya vardı. Habere göre; iki taraf 4 yıl için 31 milyon dolara el sıkıştı.

Gelecek yaz kontratının bitmesiyle devreye girecek bu sözleşmeyle birlikte Cedi, yılda 7.7 milyon dolar kazanacak.

24 yaşındaki milli oyuncu, 2015 Dratında 31. sırada seçildikten sonra 2017’de NBA’in yolunu tuttu. Cavs‘ta 3. sezonuna başlayan Cedi, geçen sezon 76 maçta 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama tutturmuştu.

 

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