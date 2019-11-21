21.11.2019 - 07:02 | | FANATİK
Çaykur Rizespor, Tolgay Arslan'a talip
Olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a Çaykur Rizespor talip oldu.
Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun devre arasında aldırdığı Tolgay Arslan’a bu sezon forma vermiyor. Tolgay; Emre, Gustavo, Tolga ve Ozan Tufan’ın gerisinde kaldı.
Sarı- Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değrelendirmeye hazır. Tolgay için henüz resmi teklif yok.
Ancak Çaykur Rizespor’un, gurbetçi orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, Tolgay’ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN BEŞİKTAŞ GÜNLERİ