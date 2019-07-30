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30.07.2019 - 15:44

Çaykur Rizespor'da Divock Origi sesleri

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gönderen Çaykur Rizespor'da Liverpool'dan Divock Origi'yi kiralamak için görüşmelere başladı.

Alihan Telatar / Skorer Özel 

Yeni sezona tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Çaykur Rizespor transferde bir bomba daha patlatmak üzere. 

Daha önce Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw, Barış Alıcı, Erdinç Karakaş, Tarık Çetin, Ismael Diomande, Amedej Vetrih ve Oğuz Kağan'ı kadrosuna katan Karadeniz ekibi şimdi de dünya yıldızı bir golcüyü bitirmek üzere. 

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kupayı getiren golü atan Divock Origi ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'i satan Rizespor bu boşluğu Belçika'lı golcü ile doldurmak istiyor. 

Oyuncu ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan Çaykur Rizespor, Liverpool ile de anlaşırsa resmi imzalar atılacak. 

İsmail Kartal'ın kampta bahsettiği İngiltere'den bir golcü ile görüşme halindeyiz açıklaması da böylece çözüme kavuşmuş oldu. 

24 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon  22 maça çıktı ve 8 gole imza attı.

Çaykur Rizesporda Divock Origi sesleri

 

 

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