Çebi yönetimine bir şok daha! 31 milyon TL'lik borç...

Beşiktaş’ta geçmişe dönük ödemeler, yeni yönetimin önüne art arda çıkmaya devam ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, göreve gelmesinin ardından sorunları çözmeye çalışırken her gün adeta bir yenisi daha ekleniyor.

Siyah beyazlı kulübe bu kez ise 31 milyon TL'lik bir borç yükü çıktı. Beşiktaş’ın forma üreticisi adidas’a eski yönetimden kalan 15 milyon TL borcu olduğu öğrenildi. adidas, bu borcun bir bölümünün ödenmesini Beşiktaş yönetiminden talep etti ve aksi halde yeni sezon forma üretiminin tehlikede olduğu ifade edildi.

adidas’ın yanı sıra ise Kartal Yuvası ürünlerini üreten çeşitli firmalara da yaklaşık 16 milyon TL borcun olduğu belirtildi. Beşiktaş’ta eski yönetimin bıraktığı borç yükü karşısında yeni yönetimin yapacağı hamle bekleniyor.