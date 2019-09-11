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HaberlerEuro 2020Cenk Tosun golleri attı, ankete girdi...
11.09.2019 - 13:38| İSTANBUL (AA)

Cenk Tosun golleri attı, ankete girdi...

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

Cenk Tosun golleri attı, ankete girdi...

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.

 

 

 

 

 

 

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