Cenk Tosun: "Ölüm-kalım maçıydı"

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Milli Takım'da Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü maç sonu konuştu.

"Ölüm-kalım maçı gibi bir şeydi"

Galibiyet golünü kaydeden Cenk Tosun, "Her şey bizim elimizde. Bugün ölüm-kalım maçı gibi bir şeydi. Galip geldik, çok sevinçliyiz. Maç içinde de golden sonra çok sevindik ama maç içinde haberdar değildik, sivil şehitlerimiz varmış içeride öğrendik. Askerlerimize başarı diliyorum, inşallah bu operasyondan alınlarının akıyla ayrılacaklar. Fazla da bir şey konuşmak istemiyorum." dedi.

Söyüncü: "Ayağımda bir sıkıntı yok"

Çağlar Söyüncü ise "Ayağımda bir sıkıntı yok. Bugün biz önemli değiliz, askerlerimiz önemli daha çok, bizimkiler gelip geçici şeyler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Askerlerimiz için oynayacaktık bugün, onlar için moral olabildiyse ne mutlu. Futbolda yenilirsin, yenersin, normal bunlar kazandık ve mutluyuz ama dediğim gibi önemli olan bu değil, askerlerimiz ve aileleri önemli." ifadelerini kullandı.