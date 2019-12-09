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09.12.2019 - 17:02 |

Cenk Tosun’a sürpriz! Yeni hoca...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un yeni teknik direktörü belli oluyor. Everton’da Arsenal’den ayrılan Unai Emery’nin ismi geçiyor.

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Premier Lig’de teknik direktörler konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Son olarak Arsenal’le yollarını ayıran Unai Emery için flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Emery ile Everton’ın ilgilendiği iddia edildi.

Everton’da da Marco Silva’ya veda edilmesinin ardından yeni bir teknik adam aranıyor. Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un da formasını giydiği Merseyside kulübü Arsenal’den ayrılan Unai Emery için harekete geçti.

İddiaya göre Everton’ın ciddi anlamda ilgilendiği vurgulandı. Everton, son olarak Chelsea’yi Duncan Ferguson yönetiminde 3-1 devirmişti.

Cenk Tosun’a sürpriz Yeni hoca...

Cenk Tosun’a sürpriz Yeni hoca...

 

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